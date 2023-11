Dalla Turchia - Icardi-Real Madrid, pista calda per gennaio. Dall'entourage confermano i contatti

Per saperne di più il media turco Fanatik ha interpellato Letterio Pino, che fa parte dell'entourage del centravanti argentino.

Il Real Madrid ha un ruolo poco coperto: quello del centravanti. Col mancato arrivo di Kylian Mbappé i blancos si ritrovano col solo Joselu come punta centrale e Carlo Ancelotti si è adeguato in questi mesi, grazie anche alle grandissime prestazioni da trequartista di Jude Bellingham, ma per gennaio il club non vuole farsi trovare impreparato. Torna così d'attualità il nome di Mauro Icardi, rinato in Turchia con la maglia del Galatasaray.

Per saperne di più il media turco Fanatik ha interpellato Letterio Pino, che fa parte dell'entourage del centravanti argentino. E che conferma: "Siamo in contatto con il Real Madrid ma a oggi non c'è ancora un'offerta ufficiale". 30 anni, l'ex Inter vanta un percorso nelle giovanili del Barcellona pur senza riuscire a debuttare in prima squadra. In questo primo terzo di stagione ha già segnato 11 reti in 13 partite di Super Lig turca, mentre in Champions fra preliminari e fase a gironi ha realizzato 5 reti in 8 partite, con la squadra che è prima in campionato e in piena corsa a qualificarsi per gli ottavi di finale della massima competizione continentale.