Dalla Turchia - Il Besiktas piomba su Petagna: l'allenatore lo ha scelto come titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova e inedita pretendente per Andrea Petagna. Secondo quanto riferito da Fotomac, quotidiano turco, c'è una squadra che si sta interessando al centravanti del Napoli, si tratta del Besiktas. Per l'allenatore Ismael, sarebbe perfetto come centravanti titolare e di riferimento nel suo 3-4-3.