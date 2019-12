Dalla Turchia - Il Besiktas vuole Elmas: questa la formula proposta

Dopo un buon inizio di stagione il calciatore del Napoli Eljif Elmas è stato anche lui vittima del momento negativissimo del Napoli scomparendo un po' dai radar della squadra azzurra.

LE VOCI DALLA TURCHIA - Sono insistenti le voci dalla Turchia che vogliono già a gennaio la fine dell'avventura napoletana per il classe 99'. Ci sarebbe un forte interesse del Besiktas per il centrocampista che non ha ancora trovato una sistemazione tattica idonea nel Napoli. I turchi lo avrebbero messo in cima alla lista dei desideri e potrebbero proporre un prestito di 18 mesi con diritto di riscattto già fissato.