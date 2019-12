Dalla Turchia - Il Fenerbahce su Callejon: lo spagnolo può lasciare Napoli a gennaio

Si avvicina il calciomercato e si fanno sempre più insistenti le voci su un addio al club azzurro di Jose Callejon. Lo spagnolo sta passando probabilmente uno dei momenti più difficili della sua avventura a Napoli, nelle ultime due gare (Liverpool e Bologna) è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Dalla Turchia, il portale fotomac.com.tr rilancia l'indiscrezione di mercato che vorrebbe Callejon pronto ad accasarsi col Fenerbahce. L'esterno del Napoli è stato proposto al club turco e il direttore sportivo Damien Comolli si sarebbe già messo in contatto con lo spagnolo per farlo trasferire già nel mercato invernale.