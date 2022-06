Dalla Turchia: “Il Napoli sta monitorando la situazione di De Paul”

Appena un anno dopo il suo addio alla Serie A, Rodrigo De Paul può tornare in Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Appena un anno dopo il suo addio alla Serie A, Rodrigo De Paul può tornare in Italia. L’argentino si è trasferito l’estate scorsa in Liga all’Atletico Madrid in cui ha disputato una stagione tra alti e bassi. In Spagna ha giocato 36 partite e segnato 3 gol, ma il suo futuro ai Colchoneros non è così certo. Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, su Twitter scrive: "Il Napoli sta monitorando la situazione di De Paul”.