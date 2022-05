Dalla Turchia: "Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere Cavani"

Edinson Cavani ha risolto il suo contratto con il Manchester United e nelle prossime settimane sceglierà la sua prossima destinazione. Sulle tracce del Matador ci sarebbe anche il Napoli. A sostenerlo è Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, che su Twitter scrive: "Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere Edinson Cavani. La Salernitana ha fatto un'offerta a Edinson Cavani. Ma la stella uruguaiana non ha fretta di prendere una decisione”.

