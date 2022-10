Dalla Turchia: “Il Newcastle sta monitorando la situazione di Kvaratskhelia”

7 gol, 6 assist e un impatto devastante in Serie A e in Champions League. Khvicha Kvaratskhelia sta stupendo tutti ed è uno dei calciatori più decisivi di questo inizio di stagione del Napoli al punto che cominciano a venire fuori anche i primi rumors di mercato. A tal proposito Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, su Twitter scrive: "Il Newcastle sta monitorando la situazione di Kvaratskhelia”.

🚨 EXCL | Newcastle are monitoring the situation of Napoli's 21-year-old Georgia winger Khvicha Kvaratskhelia.

