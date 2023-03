Dalla Turchia - Insigne infelice a Toronto e pronto a ridursi l'ingaggio per andar via: ci prova Mertens!

Per questo - si legge - il Gatasaray ci starebbe facendo un pensierino, spinto anche da Dries Mertens, grande amico dell'ex numero 24

Futuro in Turchia per Lorenzo Insigne? Stando a quanto riferito dai colleghi turchi di Aksam, l'ex capitano del Napoli si dice infelice a Toronto e vorrebbe tornare in Europa. Per questo - si legge - il Gatasaray ci starebbe facendo un pensierino, spinto anche da Dries Mertens, grande amico dell'ex numero 24 azzurro. Insigne sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio e si presenterebbe con la promessa di far tornare il club in Champions League.