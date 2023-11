Dalla Turchia - L’Inter sfida il Napoli per Kadioglu: scout nerazzurri a Berlino per visionarlo

L'Inter sfida Milan e Napoli per Ferdi Kadioglu.

L'Inter sfida Milan e Napoli per Ferdi Kadioglu. Secondo quanto riportato da Haber Global, i nerazzurri sono tornati con forza a monitorare la crescita del classe '99 del Fenerbahce, già attenzionato durante l'estate, anche se poi l'esterno ha preferito rimanere in Turchia per continuare a crescere e giocarsi la vittoria della Super Lig.

A testimoniare il fatto che l'Inter segua il 24enne valutato 17 milioni di euro e nel mirino di diverse big di Bundesliga oltre che delle grandi d'Italia, ci sono gli scout nerazzurri che erano presenti all'Olympiastadion di Berlino per visionarlo dal vivo in occasione dell'amichevole giocata e vinta 3-2 fuori casa dalla Turchia contro la Germania.