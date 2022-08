Dalla Turchia - Mertens non ha ancora scelto il Galatasaray: Hamsik tenta la beffa?

Emergono ulteriori dettagli sul possibile imminente - dato da diverse fonti come imminente - tra Dries Mertens e il Galatasaray.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergono ulteriori dettagli sul possibile imminente - dato da diverse fonti come imminente - tra Dries Mertens e il Galatasaray. Dopo l'addio al Napoli l'attaccante belga è pronto ad una nuova esperienza in Turchia e potrebbe firmare un contratto annuale con opzione per un altro anno a 3,5 milioni di euro a stagione. I giochi, comunque, non sono fatti secondo il portale turco Fanatik: anche il Trabzonspor di Marek Hamsik vuole l'ex azzurro e, dovesse presentare un'offerta economicamente migliore, potrebbe anche spuntarla al fotofinish.