Dalla Turchia - Nome nuovo per l’attacco: Napoli sul 2003 Cherki del Lione

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, il club azzurro starebbe monitorando la situazione di Rayan Cherki, attaccante franco-algerino del Lione. Il classe 2003 piace anche a club di Premier League e Ligue 1 e il Lione starebbe spingendo per il rinnovo fino al 2028.

