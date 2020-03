Dalla Turchia - Nome nuovo per l'attacco: piace Muriqi del Fenerbahce, spunta il prezzo

E' Vedat Muriqi (25), centravanti nazionale kosovaro classe '94 del Fenerbahce, il nome nuovo per l'attacco del Napoli. L'ultima voce proveniente dalla Turchia e viene riportata dall'edizione online del Corriere dello Sport, racconta di un interesse del club azzurro, che andrebbe ad aggiungersi ad una concorrenza già esagerata: Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Francoforte, ma anche Juventus e Lazio in Italia. Il valore del suo cartellino è pari a 20 milioni, ma in estate potrebbe scatenarsi un'asta, si legge. Di seguito un video tratto da Youtube con le migliori giocate del bomber kosovaro.