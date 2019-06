Dalla Turchia - Non solo il Napoli su Elmas: ci sono altre tre big europee, la situazione

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC, è intervenuto Cagri Davran, giornalista di Fanatik, giornale sportivo turco: “Elif Elmas è un centrocampista del Fenerbahce, è un calciatore che ha delle caratteristiche interessanti: svaria su tutto il campo, ha una tecnica davvero importante. Merita queste attenzioni da parte dei maggiori campionati europei, ha una capacità di regia veramente interessante. Il Fenerbahce ha problemi finanziari, quindi deve vendere nonostante voglia vincere il campionato. So che c'è interesse da Napoli, Tottenham, Atletico Madrid e Inter, il prezzo si aggira attorno ai 15-20 milioni. E' un giocatore pronto per i grandi club se affiancato da buoni compagni”.