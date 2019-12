Dalla Turchia - Rodriguez ha un accordo col Fenerbahce, ma il Napoli resta alla finestra

L'ultimo nome accostato al Napoli è quello di Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan poiché impiegato soltanto quattro volte quest'anno, ma secondo il portale turco Hurriyet l'ex Wolfsburg avrebbe già raggiunto un accordo con il Fenerbahce. I due club trattano sulla base del prestito per un anno e mezzo e non dovrebbe essere lontana la chiusura definitiva dell'operazione. Tuttavia, fin quando non ci sarà, il Napoli potrà sperare. D'altronde al terzino svizzero piacerebbe di più restare in Serie A, con Gattuso al Napoli, piuttosto che migrare in Turchia.