Dalla Turchia - Roma non vuole spendere 5mln per Solbakken: ci provano Napoli e Galatasaray

La Roma vuole Ola Solbakken, lo stipendio da 700mila euro per cinque anni è già stato concordato ma prima bisognerà trovare un accordo con il Bodo. La richiesta per lasciarlo andare si aggira sui 50 milioni di corone norvegesi, circa 5 milioni di euro. La Roma fin qui ha frenato sulla cifra, attirando l'interessamento del Napoli di Spalletti ma non solo. Secondo la testata online turca Hurriyet.com, il Galatasaray è interessato a Solbakken.