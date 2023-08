Dalla Turchia - Un club saudita interessato a Juan Jesus: pronta l'offerta al Napoli

Un altro club saudita si sarebbe fatto avanti per un calciatore del Napoli. Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, scrive su Twitter: "L'Al-Shabab FC è interessato al 32enne difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus. Il club saudita ha intenzione di fare un'offerta da 7 milioni di euro al club di De Laurentiis per il brasiliano".

🚨#EXCL• Al-Shabab FC are interested in Napoli's 32-year-old Brazilian defender Juan Jesus. #ForzaNapoliSempre



The Saudi Arabian club plans to make an offer of 7M€ to Napoli for the Brazilian.🇧🇷 https://t.co/VvMZ7vxYPE pic.twitter.com/HbhKIJktAL