Damiani: "Galtier non verrà al Napoli, su di lui c'è il Nizza"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'agente Oscar Damiani ha parlato del futuro del tecnico del Lille Cristophe Galtier: "Non credo che verrà al Napoli. Sono suo amico da anni e mi farebbe piacere, ma in Francia si parla molto del Nizza. La squadra della Costa Azzurra vuole fare le cose in grande, costruire una squadra competitiva per puntare al campionato. Non so se resterà al Lille ma certo giocare la Champions ha il suo fascino. Il campionato italiano gli piace, lui è molto bravo tatticamente. Napoli sarebbe una grande piazza, ma finora non ho avuto nessun segnale. De Laurentiis ha telefonato a Galtier? Forse per parlare di Osimhen, ma non lo so”.