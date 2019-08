Damiani sicuro: "Napoli soluzione ideale per Icardi, potrebbe fare una caterva di gol!"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ha parlato Oscar Damiani, ex calciatore e operatore di mercato: "Icardi? Non ho un'idea, ma credo non ce l'abbiamo nemmeno loro. La vicenda è complicata, ma le squadre che vogliono prenderlo aspetteranno per avere il prezzo migliore. La Juve ha tantissimo attaccanti, Dybala potrebbe giocare anche come centravanti, poi Mandzukic e Ronaldo, non so come potrebbe mettere in organico Icardi se qualcuno non va via. Napoli è il posto ideale per potersi rilanciare, lo so perchè ci ho giocato, anche per il modo in cui gioca Ancelotti, potrebbe fare una caterva di gol".