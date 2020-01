Damiani su Soumarè: "Non mi risultano offerte del Napoli per lui"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, esperto di calcio francese a proposito di Soumaré: "Soumaré è molto forte, sul campo dimostra di essere un ragazzo di forza mentale ed atletica, ecco perché chiedono tanto. Non credo che nessuna squadra italiana spenderà 50 milioni per un ragazzo di 20 anni. Non mi risulta che il Napoli abbia fatto quest'offerta. Giuntoli è bravo, conosce i giocatori e lo considera un giocatore importante, ma per prenderlo ci vogliono 50 milioni".