Danso, ora ci prova il Psg ma l’affare col Lens resta complicato

Il Paris Saint Germain è sulle tracce di Kevin Danso, obiettivo estivo del Napoli per la difesa. Dopo una lunga trattativa con il Lens, il Napoli aveva mollato il difensore 25enne che scelse la via del rinnovo. Eppure, a soli 6 mesi di distanza, le cose potrebbero già cambiare. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg: attraverso il suo profilo Twitter/X, annuncia che la trattativa è ai primi stadi, il club parigino ha solo chiesto informazioni.

🆕 News Kevin #Danso: @PSG_inside have inquired about the 25 y/o central defender from Lens!



➡️ Early stage; nothing concrete yet but first contact



➡️ Originally, he was open for a move in the summer. If PSG is serious now, that could change!



