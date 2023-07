Danso resta al Lens, l'annuncio del dg: "Non parte nessuno in difesa"

Pur senza citarlo, dunque, il dg del Lens ha lasciato intendere che Danso almeno per questa estate non si muoverà

Kevin Danso resta al Lens. L'annuncio è del direttore generale del club francese, Arnaud Pouille, che dopo il rinnovo di Samba ha annunciato che "la spina dorsale difensiva della squadra resterà stabile e particolarmente solida in quanto non ci saranno partenze". Pur senza citarlo, dunque, il dg del Lens ha lasciato intendere che Danso almeno per questa estate non si muoverà.