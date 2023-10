Danso rompe il silenzio: "Ero vicino al Napoli, ci ho pensato tanto ma col Lens ho deciso di restare"

Kevin Danso, difensore del Lens al centro di una trattativa col Napoli la scorsa estate, è tornato sul suo mancato passaggio in azzurro

Kevin Danso, difensore del Lens al centro di una trattativa col Napoli la scorsa estate, è tornato sul suo mancato passaggio in azzurro in un'intervista a L'Equipe: "Sono stato vicino al Napoli, mi volevano davvero e io ci ho pensato perché per me era importante giocare la Champions League. Napoli è il luogo in cui ha giocato Maradona e hanno appena vinto lo Scudetto.

Ero piuttosto combattuto, ma ho parlato con il club, con l'allenatore, con la mia famiglia e abbiamo deciso insieme di restare al Lens. Non ho rimpianti, sono felice di proseguire il mio viaggio. Bisogna andar via al momento giusto".