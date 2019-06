Datolo vuole chiudere la carriera in Italia: intermediari italiani lavorano per riportarlo in Serie A

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma si è parlato di una vecchia conoscenza del Napoli come Jesus Datolo. Il calciatore, infatti, avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia per chiudere la carriera nel nostro Paese.

Secondo quanto spiegato, infatti, il calciatore argentino – notissimo per il suo gol nella clamorosa vittoria di qualche anno fa per 2-3 contro la Juventus – sognerebbe di tornare a giocare almeno un anno in Italia. Il suo agente ha mosso già i primi passi con degli intermediari italiani affinché sondino il mercato alla ricerca di una soluzione possibile in tal senso per Datolo.