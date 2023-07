David-Napoli difficile, costa un'enormità e ci pensano due big se salta Osimhen

Ad appena 23 anni Jonathan David, attaccante del Lille, ha già maturato importanti esperienze con tanti gol in Ligue 1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ad appena 23 anni Jonathan David, attaccante del Lille, ha già maturato importanti esperienze con tanti gol in Ligue 1. Non a caso è da tempo associato al Napoli nell’eventualità che Osimhen, appunto, trovi nuovi lidi. La quotazione è importante: almeno 80 milioni. Sinora gli uomini di De Laurentiis hanno curato il dossier francese con le dovute cautele. Ma non è escluso che il talento del Lilla possa trovare, nel frattempo, altre strade. Il suo nome è già stato associato allo stesso Liverpool oltre che al Bayern: guarda caso due delle pretendenti al centravanti nigeriano della società campana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.