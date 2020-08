David Silva sul passaggio alla Real Sociedad: "La mia famiglia ha giocato ruolo importante..."

Il centrocampista della Real Sociedad David Silva ha parlato al media ufficiale del club: "Sono molto contento di far parte di questo club. Spero che possiamo fare grandi cose insieme, vincere titoli e festeggiare insieme. Avevo tante offerte, ma ho deciso per la Real Sociedad perché è un club che funziona bene e il loro stile di gioco coincide con il mio. Conosco San Sebastian, da quando giocavo a Eibar, è un posto bellissimo e tranquillo. La mia famiglia ha giocato un ruolo importante in questa decisione".