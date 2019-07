Dazn, Borghi: "Lozano vale molto ma ci sarebbero da fare ragionamenti sul ruolo nel Napoli..."

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Stefano Borghi, giornalista di Dazn: “Lozano è un giovane di prospettiva, ma già affermato a livello europeo: vale molto come giocatore ma ci sarebbero da fare ragionamenti sul ruolo. Lozano è un attaccante e al Napoli occuperebbe il ruolo di Insigne. Pepé? Cifre alte, ma non c'è da sconcertarsi. Il mercato è cambiato. James? È il vero calciatore che oggi sposta gli equilibri al Napoli, Ancelotti lo ha detto chiaramente. Quando però vai a trattare con i grandi club devi chiudere subito. Il tecnico vuole giocare a calcio e quindi chiede James, il presidente vuole Icardi perché lo crede un campione decretato e non sono d'accordo: l'argentino non ha mai giocato un quarto di finale in Europa”.