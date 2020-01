DAZN, L'esperto di calcio spagnolo: "Lobotka può fare anche la mezz'ala"

L' esperto di calcio spagnolo per DAZN Gabriele Giustinianiha descritto Lobotka, probabile nuovo acquisto della società azzurra: "Lobotka non è un regista classico, predilige il passaggio corto per lo scarico sulla mezz'ala. Il Napoli avrebbe potuto prendere qualcosa di più sul mercato, ma comunque lo slovacco resta un buon compromesso a determinate cifre".

PUO' FARE LA MEZZ'ALA - "Lobotka ha un senso della posizione mostruoso, può giocare anche come mezz'ala in un centrocampo a tre essendo complementare con Fabian"