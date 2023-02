De Laurentiis blinda Osimhen, ma il futuro resta tutto da scrivere

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere i suoi gioielli. Il presidente del Napoli è tornato a parlare

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere i suoi gioielli. Il presidente del Napoli è tornato a parlare, l'ha fatto in una lunga intervista al quotidiano tedesco Bild, ed il passaggio che ha suscitato maggiore interesse è stato senza dubbio quello legato al futuro dei due giocatori che più di tutti stanno trascinando la squadra di Spalletti: "I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo venderne nessuno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate", le parole del numero uno del club partenopeo che, pur avendo bilanci in ordine ed una squadra sostenibile senza necessità di vendere, difficilmente riuscirà a stoppare così i rumors che proseguiranno da qui all'estate.

Situazioni diverse

Da un lato Kvaratskhelia è al primo anno in uno dei top campionati europei ed ha un contratto lungo, anche per questo il Napoli più a cuor leggero potrebbe anche rifiutare per ora certi assalti a fronte di un adeguamento-premio all'ingaggio del georgiano. Dall'altro Victor Osimhen ha un contratto in scadenza 2025 e dopo diversi anni in Italia potrebbe essere attratto maggiormente dal fascino della Premier League e ovviamente da ingaggi non pareggiabili.

Non dipende solo da ADL

Soprattutto per Osimhen molto dipenderà da chi paleserà e con quali cifre. Il Napoli è disposto ad anche un sacrificio per l'ingaggio, sforando il tetto massimo (anche fino ai 6-7mln), ma restando su cifre comunque lontane da quelle che potrebbe offrire la Premier. In caso di proposta d'ingaggio in doppia cifra, al Napoli non resterebbe che massimizzare dalla cessione, pur non avendo necessità di vendere. E intanto ADL con quest'uscita ha alzato l'asticella.