"De Laurentiis risponde a Sarri, tre colpi scudetto", Repubblica rilancia anche il nome di Lozano

Napoli scatenato sul mercato. Il quotidiano Repubblica titola: "De Laurentiis risponde a Sarri, tre colpi scudetto". Conferma ulteriore della volontà del patron azzurro di costruire una squadra forte per contendere il tricolore ai bianconeri. James è in chiusura, accordo vicino anche per Manolas e Lozano, valutato oltre 40 milioni dal Psv.