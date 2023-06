De Laurentiis tra un nome nuovo e l'attesa per il futuro di Italiano

Aurelio De Laurentiis e la lista dei 40 nomi. Prosegue la ricerca del profilo giusto per la successione di Luciano Spalletti

Aurelio De Laurentiis e la lista dei 40 nomi. Prosegue la ricerca del profilo giusto per la successione di Luciano Spalletti e nell'elenco annunciato dal presidente del Napoli nella conferenza stampa di mercoledì c'è a quanto pare anche il nome di Rudi Garcia, la novità delle ultime ore. Reduce dall'esperienza all'Al Nassr, l'ex tecnico anche della Roma ieri - secondo Repubblica - è stato a cena a casa del presidente De Laurentiis nella capitale, a due passi dal Quirinale. Un colloquio conoscitivo perché ad oggi non è sicuramente tra i primissimi nomi della lista.

L'attesa per Vincenzo Italiano

Non è nella lista, come detto pubblicamente da De Laurentiis, ma solo perché sotto contratto con gli amici Commisso-Barone della Fiorentina: "Italiano è bravissimo, ma è impegnato con la Fiorentina. Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club... allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione", le parole del presidente del Napoli che è in attesa dell'incontro tra Italiano e Commisso. Il tecnico viola per ora ha parlato più che altro di progetto e possibilità di crescita dopo le due finali disputate.

Gli altri nomi

Nonostante il lungo elenco annunciato da De Laurentiis, molte candidature - da Nagelsmann a Benitez o Thiago Motta - sono molto indietro o già cadute del tutto per vari motivi. Al di là di Vincenzo Italiano, resta sulla scrivania di De Laurentiis il nome di Christophe Galtier, ormai ex tecnico del Psg, che il Napoli cercò prima di affidarsi a Spalletti mentre Luis Enrique, uno dei primi ad essere stato contattato da De Laurentiis ha visto per ora sfumare l'ipotesi Tottenham e lo stesso accadrà a breve col Psg. Lo spagnolo preferirebbe la Premier League ma al momento non sembrano esserci per lui possibilità tra le squadre di medio-alta classifica.