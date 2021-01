De Maggio: "ADL stima tre allenatori in A, ma preferisce Gattuso e mi aspetto il rinnovo"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal' si è soffermato sulle voci di un esonero imminente di Rino Gattuso: "De Laurentiis stima molto Gasperini, Juric e Italiano. Ma stima ancor di più Rino Gattuso. Mi aspetto il rinnovo di contratto, come ha fatto il Cagliari con Di Francesco. Io credo alla bontà del lavoro di Rino. Quattordici mesi fa veniva esonerato Ancelotti, ora darei ampia fiducia a Gattuso, non credo che non ci sia un progetto".