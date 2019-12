De Maggio: "Col 4-3-3 serve un centrocampista, a Giuntoli piacciono tre nomi"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, soffermandosi sul nuovo ciclo con Gattuso sulla panchina azzurra: "Se Gattuso dovesse scegliere il 4-3-3 è chiaro che servirebbe un centrocampista in più. Dalle informazioni che ho, il direttore del Napoli Giuntoli sta setacciando il mercato per il ruolo di centrocampo. Al direttore piace molto Berge del Genk, gli piace molto Torreira ex Samp, e poi c'è il nome di Soumarè".