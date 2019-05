De Maggio: "Da più parti mi dicono di Insigne all'Inter e Icardi al Napoli, ma è caso remoto"

Focus mercato nella giornata odierna in casa Napoli. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime sul Napoli ai microfoni di Radio Goal: "A me non risulta che Ilicic verrà a Napoli. Ho smentite anche su Quagliarella ed Elmas. Non ho fonti autorevoli, però mi arrivano da tre parti diverse tre info su un possibile futuro di Insigne all'Inter e Icardi al Napoli. Lo voglio ribadire, me lo dicono amici, non sono fonti. E' un caso molto remoto, a pare che gli Insigne starebbero valutando Milano".