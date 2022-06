De Maggio: "I tifosi si mettano l'anima in pace, Cavani non torna perché non è un obiettivo"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Cavani non è un obiettivo del Napoli per chiare questioni anagrafiche, quindi non arriverà. Anche per quest'estate i tifosi dovranno mettersi l'anima in pace, il Matador non torna. Un obiettivo per l'attacco è Bernardeschi".