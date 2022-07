De Maggio: "Mi dicono che Navas non viene, ma l'alternativa è un portiere strepitoso"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato: "Appena Petagna va al Monza, il Napoli ha bloccato e acquisterà dal Verona il cholito Simeone. Terzo colpo in arrivo: c'è un ballottaggio, il Napoli parla col Psg per Navas, ma a me dicono che non viene, e allora mi entusiasmo perché l'altro nome è quello di Kepa, portiere strepitoso".