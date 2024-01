De Maggio: "Problemi per Samardzic, padre in rotta di collissione con ADL"

"Ci sono ancora dei problemi". Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si esprime così sull'affare legato a Lazar Samardzic.

"Ci sono ancora dei problemi". Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si esprime così sull'affare legato a Lazar Samardzic, il centrocampista designato per sostituire Eljif Elmas, già ceduto ufficialmente al Lipsia a fine dicembre.

"Non c'è accordo con il serbo. Mi risulta che il papà-agente di Samardzic sia in rotta di collisione con Aurelio De Laurentiis", prosegue il giornalista. Il classe 2002, dunque, non sarebbe così vicino agli azzurri.