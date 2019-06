De Maggio sicuro: "Nessuna speranza per Duvàn ed Ilicic, discorso diverso per Castagne"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione 'Radio Goal', dando le ultime sul mercato in casa Napoli: "Non esiste nessuna possibilità per Duvàn al momento. E' chiaro che se lo dice un collega che ne sa di mercato allora magari qualcosa c'è. A noi risulta che non ci sono speranze per Duvàn ed Ilicic, mentre Castagne è stato praticamente bloccato".