De Maggio: "Vi svelo i nomi dei prossimi sei acquisti! Tra questi non c'è Ilicic"

Il mercato in primo piano, con la fine del campionato non potrebbe essere altrimenti. Tanti sono i nomi accostati al Napoli e Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, dice la sua a Radio Goal: "A me risulta la prosecuzione del rapporto Ilicic-Atalanta, per me al Napoli non arriva. Gli azzurri prenderanno Di Lorenzo, Trippier, Castagne, de Paul, Bennacer e poi ci proveranno con Lozano, il mercato gira lì".