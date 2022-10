De Paul a Madrid è un caso: non gioca più e due big italiane lo vogliono subito

Alle prestazioni tutt'altro che esaltanti si è aggiunta nelle ultime settimane la polemica generata da una sua foto

Rodrigo de Paul sta attraversando un momento molto difficile all'Atletico Madrid. Alle prestazioni tutt'altro che esaltanti si è aggiunta nelle ultime settimane la polemica generata da una sua foto a un evento musicale a Miami, pubblicata in un giorno di permesso concesso dal club per motivi familiari (il padre è malato). Il giocatore, che era reduce dagli impegni con l'Argentina, è tornato in ritardo a Madrid e non è stato convocato per la partita contro il Siviglia. Ha fatto parte della lista per la trasferta di Bruges e poi per il match contro il Girona ma ha visto entrambe le partite dalla panchina.

Il club ha optato per la riservatezza su questa questione sperando di risolverla dall'interno ma una cosa sembra chiara: l'ex Udinese non rientra nei piani di Simeone. E così, riporta la stampa spagnola, Juventus e Milan starebbero seguendo con grande attenzione gli sviluppi della vicenda in vista del mercato invernale.