De Paul come Zielinski: anche l’argentino rifiuta l’Al Ahli

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com Rodrigo De Paul non giocherà per l'Al Ahli. Il calciatore ha deciso di non andare in Saudi Pro League, come sottolineato da fonti argentine in particolare da Gaston Edul. All'Atlético de Madrid sono stati offerti 32 milioni di euro per il centrocampista argentino che ha deciso di restare agli ordini di Diego Simeone.