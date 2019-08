De Paul in panca, futuro in dubbio. Gazzetta: "Sondaggi di Napoli e altri 2 club nelle ultime settimane"

Rodrigo De Paul si accomoda in panchina e il suo futuro all’Udinese resta in dubbio. Nelle ultime tre settimane Fiorentina, Atletico Madrid e Napoli in maniera diversa hanno sondato il terreno con l’agente dell’argentino (A. Jimenez) valutato 35-40mln dai Pozzo. Lo scrive l'esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter

Rodrigo #DePaul si accomoda in panchina e il suo futuro all’#Udinese resta in dubbio. Nelle ultime tre settimane #Fiorentina, #AtleticoMadrid e #Napoli in maniera diversa hanno sondato il terreno con l’agente dell’argentino (A. Jimenez) valutato 35-40mln dai Pozzo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2019