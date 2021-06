De Paul lascerà l'Udinese: Napoli e le big di A interessate, ma c'è un altro club in pole

Rodrigo de Paul l'ha già detto all'Udinese: vuole andar via e fare un salto in avanti nella sua carriera quest'estate. A breve, dunque, ci sarà il trasferimento in una big. In pole al momento c'è l'Atletico Madrid campione di Spagna. Occhio però anche alla Premier League e alle big della Serie A, tra cui il Napoli: la valutazione che l'Udinese fa del cartellino di De Paul è 40 milioni di euro. A riferirlo è il Guardian.