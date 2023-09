Deciso il futuro di Ndombele: l'ex azzurro riparte dalla Turchia, è fatta

Il Galatasaray campione di Turchia si appresta a completare un doppio colpo dalla Premier League, in particolare dal Tottenham.

Il Galatasaray campione di Turchia si appresta a completare un doppio colpo dalla Premier League, in particolare dal Tottenham. Detto dei colloqui in corso tra i due club, si avvicina ai giallorossi di Anatolia il centrocampista Tanguy Ndombele: l'ex Napoli è ad un passo in prestito con diritto di riscatto. Atteso con lui a Istanbul anche il difensore colombiano Davinson Sanchez. Per il 27enne sono invece in corso trattative per un affare a titolo definitivo.