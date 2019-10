Del Genio: "50mln Haaland? Ostacolo non è il prezzo, ma che sceglierà uno dei 7-8 top club. Altrimenti..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Haaland, talento classe 2000 che ha messo in difficoltà il Napoli ed è capocannoniere della Champions: "Ha tutto, è un giocatore alto, forte fisicamente, di testa, tecnico, ma anche veloce e abile nel breve. E' destinato a quei 7-8 top club, non essendo il Napoli tra i più ricchi e prestigiosi, quindi non credo che possiamo entrare in gara perchè s'è mostrato troppo forte con 6 gol in Champions facendo la differenza in tutte le partite. Forse non bisogna dire impossibile perchè il Napoli è comunque nella seconda fascia europea, non nella settima, ma dovrebbero aiutarti degli incastri con i top club della prima fascia che magari non hanno caselle libere e devi essere bravo ad inserirti. 50mln? Non è un problema di 50mln, pure 70 il Napoli spenderebbe per un 2000, anche perché l'ingaggio non è ancora elevato, ma unicamente la concorrenza dei top club".