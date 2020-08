Del Genio: "Boga-Under insieme? Solo se parte Lozano. Ce ne sarebbero 4, più altre 3 soluzioni..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha fatto il punto sui rumors sugli esterni: "Roma propone 4 esuberi per non pagare conguaglio nell'affare Under-Milik? Ogni giorno ci sono notizie nuove, non andrei troppo di fantasia. Penso interessi Under, poi si vedrà Veretout, null'altro. La Roma già mette sul mercato un suo giocatore tagliato, almeno per le scelte di Fonseca che col 3-4-2-1 non gioca più con gli esterni ma con Pellegrini e Mikytaryan dietro Dzeko. C'è Zaniolo, poi non c'è spazio per Perotti, Under e Kluivert che quindi sono tagliati, il Napoli può prendere anche giocatori del genere se li ritiene adatti e per Under pare ci sia questa convergenza con l'allenatore. Boga più Under? Sì, ma per una questione economica e di caselle occupate, dovrebbe uscire anche Lozano se no ne sono troppi con Politano, Insigne, Boga Under, oltre Younes ed Ounas. E poi non dimentichiamo Mertens che contiamo tra le punte, ma può andare sugli esterni, ci hanno giocato anche Fabian e Elmas, non credo ad entrambe, se li prende entrambi deve vendere Lozano e gestire bene Insigne".