Del Genio: "Chi mi parlò di James a febbraio ora mi dice di Ibrahimovic, ma ci credo poco"

Nel corso di 'A tutto Napoli' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di un rumors che gli è arrivato da una fonte che a febbraio gli raccontò già di James Rodriguez: "Un mio amico, che a febbraio mi disse di James Rodriguez come raccontai e trovate ancora l'articolo su Tuttonapoli (clicca qui), mi ha detto che ADL si sta muovendo direttamente su Zlatan Ibrahimovic, sempre con la regia di Raiola. Quando parlai di James ci credevo abbastanza, su Ibra sono più freddino per la verità. Dal punto di vista tecnico non sarei favorevole perché è in netto calo, ci credo anche poco ma se dovesse arrivare spero ci possa aiutare nei finali di partita".