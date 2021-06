Del Genio: "Insostituibili? Nessuno, ma per me Fabian è il giocatore più importante del Napoli"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui giocatori difficili da sostituire: "Giocatori insostituibili? No, semplicemente perchè non c'è un giocatore del Napoli che è il migliore nel suo mondo, quindi sono tutti sostituibili ma dipende da chi prendi. Se il Napoli avesse individuato le giuste alternative, negli anni sarebbe stato più disponibile a certe cessioni invece non ha ceduto neanche di fronte a certe offerte. Ad esempio io rinnoverei Fabian, è il giocatore più importante del Napoli, non il più forte ma il più importante e sarebbe il giocatore più difficile da rimpiazzare, è quello che fa più km, gioca più palloni, dovrebbe dargli subito 4mln e vediamo quanti anni riusciamo a trattenerlo, senza rinnovo si va a perderlo a zero".