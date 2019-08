Del Genio: "Si aspetta Icardi e si va a Firenze e Torino con Milik che non sa il suo futuro?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio che ha parlato dei tempi lunghi del mercato: "Siamo andati già oltre probabilmente sul mercato. Se noi fino all'ultimo giorno stiamo dietro a Icardi e la possibilità che possa accettare, noi andiamo a Firenze e Torino con una punta che è Milik che non sa se sarà titolare? Questa settimana non credo sarà decisiva, quindi si va oltre. James e Lozano si alternerebbero, possono fare più posizioni, Mertens e Callejon non credo avrebbero particolari problemi, ma sulla punta il discorso è diverso".