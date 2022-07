Del Genio su KK: "40mln in scadenza un regalo, ma solo dal Barça. Alla Juve sarebbe il caos"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul futuro di Koulibaly

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul futuro di Koulibaly: "La Juventus può incontrare l'agente quando vuole, accordarsi come vogliono, ma serve il sì del Napoli altrimenti possono accordarsi solo per il 2023 a scadenza. Succederebbe un casino bestiale con Koulibaly alla Juventus, ma lo sanno perfettamente e non c'è bisogno delle mie parole. Offerta folle? Se la fa il Barcellona lo deve vendere, sarò chiaro: 40mln dal Barcellona bisogna prenderli, fregandosene di noi tifosi, ma ad un anno dalla scadenza 40mln sono un regalo e bisogna cederlo. Ma alla Juventus no e bisogna resistere perché sarebbe la goccia che fa traboccare un clima già negativo".