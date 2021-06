Del Genio svela: "C'è un giocatore che non vede l'ora di venire. Ho visto il suo messaggio"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha raccontato un retroscena di mercato riguardante Toma Bašić, centrocampista classe '96 del Bordeaux, in scadenza nel 2022, da tempo nel mirino del Napoli: "Questo ragazzo vuole davvero il Napoli. Basic ha detto ad un amico, ve lo posso dire, che non vede l'ora di venire a Napoli. Un amico mi ha mostrato il messaggio. Io non so se sia un'operazione collegata a Fabian o all'addio di Bakayoko".